«Власти были в кармане». Матвиенко обвинила «Норникель» в разрушении Норильска

Совет Федерации представит доклад о ситуации в Норильске после разлива нефтепродуктов. Сенаторы сами посетили регион и готовы поделиться своими выводами о состоянии города. А пока Валентина Матвиенко выступила с жесткой критикой «Норникеля».

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пообещала приложить к докладу фотографии города, а также информацию о состоянии жилого фонда, дорог, благоустройства.

«Город-сад, как мы говорим, превратился в трущобы, там живут люди, рабочие этих заводов. Почему ни Минвостокразвития, ни другие федеральные структуры, ни полпредство, почему никто? Что, не видели, что там аварийные дома, в каком состоянии город», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

Она также предположила, что местные власти и федеральные структуры не делали ничего для развития городской среды, потому что «были в кармане у «Норникеля». Мэр, депутаты, все руководства Норильска были под нефтяной компанией, считает Матвиенко. По ее словам, по сути, «Норникель» бесплатно арендовал город, а после передал его краевым властям в плачевном состоянии.

Матвиенко добавила, что «Норникель» нельзя назвать социально ответственной компанией. С 1996 года в городе не построили ни одной школы, детские сады изношены, а спортивных площадок вообще нет. Представителей компании поздно призывать прислушиваться к совести — ее уже давно нет. Но так эту ситуацию тоже оставлять нельзя, уверена Матвиенко. Она пообещала «не мириться» с тем, что происходит в Норильске.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Часть топлива вылилась в грунт и воду. Дело расследует центральный аппарат СК. Возбуждено уже четыре уголовных дела.