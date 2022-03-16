Власти Бийска могут эвакуировать население из-за паводков

Власти Бийска сообщили о возможных паводках в регионе. Они подготовились к эвакуации местных жителей. Об этом сообщило издание «Наш Бийск».

По данным ИА Nation News, сейчас в регионе опасности нет. Снега немного. Но проблемы могут начаться из-за низкого уровня воды, который может привести к ледяному затору.

Начальник управления ГОЧС и ПБ города Дмитрий Сдобин рассказал, что в регионе проводятся мероприятия для подготовки к такому развитию событий.