Власти Белгорода назвали шуткой слова экс-мэра об уходе из-за пыток в колонии

Уход Юрия Галдуна с поста мэра Белгорода не имеет никакого отношения к расследованию дела о пытках в колонии. Недавнее высказывание Галдуна на этот счет было шуткой. Об этом заявила руководитель аппарата мэрии Алсу Саетова.

По ее словам, у Следственного комитета нет никаких вопросов к бывшему мэру.

«Сообщения о том, что отставка мэра Белгорода Юрия Галдуна связана с уголовным делом о пытках в колонии, не соответствуют действительности. Юрий Владимирович в своем стиле пошутил», — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

Саетова подчеркнула, что ни он, ни мэрия города никак не связаны с пыткам в исправительных колониях. По ее словам, у Следственного комитета нет никаких вопросов к бывшему мэру.

Ранее Галдун ответил утвердительно радиостанции о том, связывает ли он свою отставку с открытием СК уголовного дела.

Чиновник с 22 сентября находится в отпуске. О том, что Юрий Галдун покидает свой пост, стало известно 7 октября из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова. Позже в соцсетях сам Галдун объяснил свое решение.

«Решил пояснить свое решение об увольнении. Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без „огонька“ внутри недопустимо по отношению к людям», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в Белгородской области завели уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками исправительного учреждения. Поводом стал попавший в Сеть ролик, на котором зафиксировано избиение заключенного.