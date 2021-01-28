Власти Башкирии отложили введение «ковидных паспортов», которые раскритиковала Голикова

Башкирские власти отложили введение в республике антиковидных паспортов. Запуск проекта перенесли до тех пор, пока от коронавируса не будет вакцинировано 25% населения.

Власти Башкирии объявили, что ковидные паспорта начнут действовать, когда каждый четвертый взрослый житель будет привит от коронавируса.

«Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — сообщили РИА Новости в канцелярии главы республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее анонсировал выдачу антиковидных паспортов жителям региона, у которых есть антитела к коронавирусу. Владельцам таких документов обещали предоставить особые привилегии в период ограничений, а также скидки на отдых в санаториях, на занятия в фитнес-залах и на билеты в театр.

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что вводить дополнительные документы для прошедших вакцинацию нецелесообразно и недопустимо. Об этом она заявила ранее в ходе совещания у президента РФ, рассказала «Газета.ру». Владимир Путин сообщил, что производство вакцин от коронавируса идет с опережением графика. Глава государства заявил, что предстоит привить почти 70 млн россиян, отметило URA.RU.