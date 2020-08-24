Австрийские власти хотят выслать российского дипломата из страны до 1 сентября. Вена обвиняет дипломата в шпионаже.

Информация о том, что российского дипломата хотят выслать из Австрии, появилась в местной газете Krone. По их данным, дипломат должен покинуть страну до 1 сентября.

Российские власти уже прокомментировали заявление. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал РИА «Новости», что решение о высылке считает недоразумением. Сенатор отметил, что у России очень крепкие отношения с Австрией.

Будет ли Россия реагировать на высылку, решат в администрации президента, уверен политик. Также он подчеркнул, что это уже далеко не первый случай, когда российского дипломата хотят выслать из Европейской страны.

«Это плохая тенденция, что страны Евросоюза начинали и продолжают такую практику. Думаю, что надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской компанией», — поделился Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что Норвегия собирается выслать из страны российского дипломата. МИД Норвегии принял решение о высылке из-за задержания в Осло норвежца, которого подозревают в передаче секретных данных России.