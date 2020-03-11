«Власть должна быть сильной и стабильной». Глава Подмосковья пригласил жителей на голосование по поправкам в Конституцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона голосовать за поправки в Конституцию 22 апреля. 11 марта их одобрили Госдума и Совет Федерации

«Сегодня поправки приняты в Конституцию, и я бы хотел попросить всех наших дорогих и любимых жителей — 22 числа, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что Владимир Путин во время своего выступления в Госдуме 10 марта еще раз сделал акцент на важнейших статьях Конституции, которые будут изменены. Андрей Воробьев прокомментировал и важность утвержденной вчера поправки, которая дает возможность действующему президенту участвовать в следующих выборах.

Конечно то, что будет возможность и у нашего президента принимать участие в выборах — это тоже очень важно. Очень важно для сегодняшнего момента. Мы видим, как все лихорадит, какие громадные проекты мы реализуем в стране — и здесь власть должна быть сильной и стабильной, чтобы обеспечить результат Андрей Воробьев.

Общенародное голосование за поправки в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Этот день сделали выходным, чтобы граждане страны без препятствий могли отдать свои голоса за изменения в главном законе страны.

Окончательный текст законопроекта по поправкам в Конституцию 11 марта утвердили Государственная дума и Совет Федерации. Изменения коснутся политической, социальной и экономической сфер жизни. По словам председателя нижней палаты парламента Госдумы Вячеслава Володина, в главный закон страны внесут 390 поправок.