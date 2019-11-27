Владивосток станет официальной столицей Приморья с 1 января
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«За проект закона „О статусе административного центра Приморского края“ проголосовали 35 депутатов. Присутствовавшие на заседании краевого парламента глава Владивостока Олег Гуменюк и председатель Думы города Андрей Брик поблагодарили депутатов за принятое решение», — сказано в сообщении на сайте краевого парламента.
По уставу региона, Владивосток был«исторически сложившимся административным центром Приморья», но закона о столичном статусе при этом не существовало.
Недавно депутаты из Владивостока выступили с идеей официально сделать город столицей края. Спикер думы Владивостока Андрей Брик отметил, что новый статус поможет получить городу дополнительное финансирование. В частности, деньги могут выделить на развитие территорий общего пользования и на инфраструктуру.
Первый вице-губернатор края Вера Щербина сообщила, что в 2020 году Владивосток для выполнения столичных функций получит 300 миллионов рублей из региональной казны.
Ранее официальной столицей Приморья был Хабаровск. Однако в 2018 году президент Владимир Путин подписал указ о переносе столицы во Владивосток.