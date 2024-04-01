01 апреля 2024, 20:13
Владислава Исаева назначили гендиректором Запорожской АЭС
Мишустин назначил гендиректором ЗАЭС Владислава Исаева
Генеральным директором Запорожской АЭС назначили Владислава Исаева. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП „Запорожская АЭС“ сроком на два года», — подчеркнули в документе.
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Решение принял председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее ВСУ подвергли обстрелу объекты критической инфраструктуры станции. Снаряды направляли в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Попадание боеприпасов в цель могло бы привести к печальным последствиям.
В пресс-службе ЗАЭС подобные действия украинских боевиков назвали недопустимыми, напомнив, что об этом же заявляли в Международном агентстве по атомной энергии.
Михаил Мишустин
Запорожская АЭС
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