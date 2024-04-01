Власть 01 апреля 2024, 20:13 Владислава Исаева назначили гендиректором Запорожской АЭС Мишустин назначил гендиректором ЗАЭС Владислава Исаева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральным директором Запорожской АЭС назначили Владислава Исаева. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП „Запорожская АЭС“ сроком на два года», — подчеркнули в документе.

Реклама

Решение принял председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее ВСУ подвергли обстрелу объекты критической инфраструктуры станции. Снаряды направляли в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Попадание боеприпасов в цель могло бы привести к печальным последствиям.

В пресс-службе ЗАЭС подобные действия украинских боевиков назвали недопустимыми, напомнив, что об этом же заявляли в Международном агентстве по атомной энергии.