Путин встретился с отцом Героя России Владимира Жоги

Встреча президента России Владимира Путина и полковника Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Артема Жоги прошла в Кремле. Офицер — это отец погибшего в Волновахе в марте этого года командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече президент России передал Артему Жоге посмертную награду сына — звезду Героя России.

Владимир Жога погиб, когда помогал жителям Волновахи эвакуироваться из города во время очередного обстрела украинскими войсками. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, бойцы «Спарты» прикрывали беженцев от огня.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно звания Героя России Владимиру Жоге за проявленные героизм и мужество.