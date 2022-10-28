Владимира Соколенко назначили послом России в Чаде | 360°

28 октября 2022, 00:54
Владимира Соколенко назначили послом России в Чаде
Российский президент Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на портал правовой информации.
«Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чад», — говорится в документе.
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Другим указом глава государства освободил от этой должности Александра Чвыкова.
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