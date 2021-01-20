Владимира Шарыпова вновь избрали мэром города Иваново

Уточняется, что срок в регионе продлили с двух с половиной лет до четырех.

На пост мэра претендовали еще три кандидата, но абсолютное большинство проголосовало за Шарыпова. Он получил 28 голосов из 29.

До этого его кандидатуре публично выказал поддержку губернатор региона Станислав Воскресенский. Он провел с Шарыповым встречу, на которой обсудил приоритеты в развитии города.