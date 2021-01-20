Владимира Шарыпова вновь избрали мэром города Иваново
Владимира Шарыпова избрали мэром города Иваново на второй срок. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Уточняется, что срок в регионе продлили с двух с половиной лет до четырех.
На пост мэра претендовали еще три кандидата, но абсолютное большинство проголосовало за Шарыпова. Он получил 28 голосов из 29.
До этого его кандидатуре публично выказал поддержку губернатор региона Станислав Воскресенский. Он провел с Шарыповым встречу, на которой обсудил приоритеты в развитии города.