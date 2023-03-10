Власть 10 марта 2023, 14:06 Владимира Путина поддержали 80% россиян ВЦИОМ: 80% россиян доверяют Путину, 76,7% одобряют его работу Пресс-служба Кремля

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Россияне в течение последней недели чуть чаще доверяли президенту Владимиру Путину, чем одобряли его работу. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Подавляющее большинство признались, что доверяют Владимиру Путину. Так ответили 80%, и этот показатель за неделю не изменился. О таких же чувствах к спикеру Госдумы Михаилу Мишустину сказали 61,8% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 34,2%, председателю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 33,7%, предводителю ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,9%, руководителю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 6,3%. Их рейтинг упал на 1,5%, 1,8%, 0,3%, 0,2% и 2,5% соответственно.

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Работу президента России одобрили 76,7% участников исследования — на 0,2% меньше, чем по итогам предыдущего опроса. Премьер-министром и правительством довольны 53,3% и 52,1% человек. Положительную оценку дали на 1,3% и 0,8% меньше. Деятельность «Единой России» поддержали 38,8%, КПРФ — 10,3%, ЛДПР — 8,7%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,3%, а «Новые люди» — 4,4%. Либерал-демократы единственные подняли свой рейтинг на 0,5%, остальные партии показали снижение от 0,2% до 0,5%.

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Опрос провели по телефону с 27 февраля по 5 марта. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Другое исследование ВЦИОМ показало, что россияне стали чаще проявлять гражданскую активность. Около 59% респондентов признали, что несут ответственность за собственную жизнь и всю страну.