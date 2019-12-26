Владимир Зеленский на Новый год покинет Киев
Президент Украины Владимир Зеленский уедет на Новый год из Киева, чтобы отдохнуть в госрезиденции в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на украинские СМИ.
Украинский лидер отправится в госрезиденцию «Синегора» в районе населенного пункта Гута. На новогодние торжества приглашены глава офиса президента Андрей Богдан с девушкой Анастасией Сличной, а также все его заместители с женами.
Неизвестно, посетит ли праздник премьер-министр Алексей Гончарук. Вечеринку точно пропустят спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
Дата вылета в «Синегору» пока не известна. Украинский лидер сначала хочет провести обмен заключенными и только после этого лететь отдыхать.
Известно, что президентская резиденция раскинулась на территории более 10 тысяч гектаров и может похвастаться прудом с карпами.