Владимир Зеленский на Новый год покинет Киев

Украинский лидер отправится в госрезиденцию «Синегора» в районе населенного пункта Гута. На новогодние торжества приглашены глава офиса президента Андрей Богдан с девушкой Анастасией Сличной, а также все его заместители с женами.

Неизвестно, посетит ли праздник премьер-министр Алексей Гончарук. Вечеринку точно пропустят спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

Дата вылета в «Синегору» пока не известна. Украинский лидер сначала хочет провести обмен заключенными и только после этого лететь отдыхать.

Известно, что президентская резиденция раскинулась на территории более 10 тысяч гектаров и может похвастаться прудом с карпами.