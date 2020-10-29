Владимир Путин заявил о необходимости продлить отсрочку по налогам

Уточняется, что на ежегодном мероприятии, которое по причине пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате, Путин рассказал о влиянии эпидемической ситуации на экономику РФ. Помимо прочего, он оценил принятые в стране меры по борьбе с распространением инфекции и озвучил несколько предложений. Одно из них касалось продления отсрочек.

Такая инициатива распространяется на кафе и другие заведения общепита. По словам лидера России, отсрочку для них нужно продлить на три месяца. Для компаний из малого и среднего бизнеса страховые взносы предлагается снизить до 15% дважды на постоянной основе.

Еще Путин выразил пожелание продлить на будущий год запрет на плановые проверки малого бизнеса. Это уменьшит налоговую нагрузку большому числу компаний.