Владимир Путин выступает с обращением к губернаторам. Онлайн

Президент Владимир Путин решил выступить с обращением к россиянам перед селекторным совещанием с главами регионов. «360» ведет онлайн-трансляцию обращения главы государства.

15:52. При начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий безработным не будут учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

15:51. Правительство и ЦБ за пять дней должны разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.

15:50. Для малого и среднего бизнеса Путин предложил ввести отсрочку по налогам на полгода.

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода придется сразу выплачивать накопленные долги. Это негативно повлияло бы на бизнес. Поэтому реструктурируем такую задолженность, ее можно будет гасить равными долями в течение года после окончания отсрочки».

15:49. Путин предложил распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как это сделано для микробизнеса.

«Мы уже снизили размер соцвзносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30 до 15%, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для выплаты зарплаты. Эта мера должна носить долгосрочный характер. В качестве экстренной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды на шесть месяцев».

15:48. Работа в регионах должна быть адресной и выверенной, учитывающей ситуацию в каждом населенном пункте.

15:47. Правительство должно в течение двух недель составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник регионам.

15:46. Скорая помощь должна выезжать и в соседние регионы, для этого надо наладить взаимодействие.

15:42. Врачам и всему медперсоналу будут ежемесячно доплачивать за работу с заболевшими COVID-19.

Врачам будут платить по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — фельдшерам, медсестрам — 50 тысяч рублей, младшему персоналу — 20 тысяч. Врачам скорой помощи — 50 тысяч, медсестрам и водителям скорой — 25 тысяч рублей в месяц.

«Будет правильным установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», — сказал Путин.

15:41. «Наращивание медицинских возможностей — приоритет. Поддержка правительства уже направлена. Более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных коек в инфекционных отделениях. Порядка 13 миллиардов рублей — на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ и реанимобили, которые будут поступать в регионы уже в апреле».

15:38. Обращение началось.

По последней информации, в России зафиксировали 8672 случая коронавируса, за последние сутки стало известно о 1175 новых заболевших COVID-19. С начала эпидемии в России скончались 63 пациента с положительным анализом на коронавирус.

Владимир Путин обращался к россиянам из-за эпидемии коронавируса уже два раза. Сначала он объявил о нерабочей неделе, потом сказал, что оставаться дома лучше до конца апреля. При этом Путин отметил, что конкретные меры и ограничения смогут вводить главы регионов.

В среду, 8 апреля, Путин встретится с губернаторами, чтобы выяснить, насколько регионы готовы к борьбе с эпидемией коронавируса. Пока что наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Москве. В совещании также примут участие члены правительства и администрации президента, полпреды главы государства в федеральных округах, министры социального и экономического блоков. Селекторное совещание пройдет в формате видеоконференции.

До того, как стало известно об обращении, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин намерен выступить с большим вступительным словом.