Власть 24 января 2024, 18:45 Владимир Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений Путин заявил, что уверен в востребованности образовательных чтений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин в приветствии участникам 32-х Международных рождественских образовательных чтений (МРОЧ) выразил уверенность, в том, что инициативы их участников будут востребованны. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Уверен, 32-е Международные рождественские образовательные чтения вызовут широкий интерес, а инициативы участников будут востребованы на практике», — подчеркнул Путин.

Реклама

По его мнению, эти идеи также обогатят суверенное мировоззрение и послужат укреплению церковно-общественного и церковно-государственного взаимодействия на благо страны. Глава государства пожелал всем плодотворной работы.

Российский лидер напомнил, что МРОЧ более 30 лет реализуют представители РПЦ, религиозных и гражданских объединений, органов власти и научных кругов, которых объединяет цель направлять усилия на консолидацию общества.

Приветствие Путина участникам чтений зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

В декабре в Мособлдуме в рамках Рождественских образовательных чтений состоялась конференция на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Спикерами выступили депутаты и представители Московской митрополии.