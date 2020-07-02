Владимир Путин начал встречу с правительством. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин начал встречу с правительством страны. Речь пошла в том числе и о результатах голосования по поправкам к Конституции России.

Участники обсуждают ряд важных вопросов, в числе которых результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны. Оно длилось в России на протяжении семи дней — с 25 июня по 1 июля.

Избирательные участки располагались не только в каждом субъекте России, но и за границей. Основным днем голосования стало 1 июля — чтобы каждый желающий смог сделать свой выбор, его объявили нерабочим. Голосование завершилось в 21:00 по московскому времени.

ЦИК уже обработал все 100% бюллетеней и назвал предварительные результаты голосования. По их данным, поправки к главному закону страны поддержали 77,92% россиян, еще 21,27% высказались против. Общая явка составила 67,97%.