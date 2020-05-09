«Время не властно перед мужеством». Владимир Путин обратился к россиянам в день 75-летия Победы

9 мая вся страна отмечает 75-летний юбилей Великой Победы. Несмотря на то, что Парад сегодня не проводят, президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Вскоре он обратится к жителям.

«Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. История нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам наши отцы и матери. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить. <...> Время не властно перед их мужеством, перед стальной силой духа», — сказал Путин.

Президент призвал склонить голову перед памятью всех, кто сражался за великую Победу. И объявил минуту молчания.

«Мы обязательно широко и торжественно отметим великую дату, как велит наш долг. Будет наш главный Парад и народный марш Бессмертного полка. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на них. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С днем Победы! Ура», — завершил речь глава государства.

А тем временем в России стартовал «Бессмертный полк» — в связи с коронавирусом тоже онлайн. Его в прямом эфире транслирует «360». Больше двух миллионов россиян прислали фотографии своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.