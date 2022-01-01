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    01 января 2022, 18:20

    Владимир Путин уволил помощника секретаря Совбеза Александра Абелина

    Михаил Закурдаев

    Президент РФ Владимир Путин издал один из первых своих указов в новом 2022 году. Это документ об увольнении.

    Владимир Путин уволил помощника секретаря Совбеза Александра Абелина

    Освобожден от должности помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Александр Абелин родился 1 января 1960 года в Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Начал карьеру в Госплане РФ, потом работал в министерстве экономики РФ, в Экономическом управлении Президента Российской Федерации, потом трудился в аппарате Президента, а с 1 декабря 2016 года стал помощником Секретаря Совета Безопасности.

    Абелин — действительный государственный советник Российской Федерации второго класса. Награжден рядом государственных наград.

    В конце декабря Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина.