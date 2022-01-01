Владимир Путин уволил помощника секретаря Совбеза Александра Абелина

Президент РФ Владимир Путин издал один из первых своих указов в новом 2022 году. Это документ об увольнении.

Освобожден от должности помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Абелин родился 1 января 1960 года в Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Начал карьеру в Госплане РФ, потом работал в министерстве экономики РФ, в Экономическом управлении Президента Российской Федерации, потом трудился в аппарате Президента, а с 1 декабря 2016 года стал помощником Секретаря Совета Безопасности.

Абелин — действительный государственный советник Российской Федерации второго класса. Награжден рядом государственных наград.

В конце декабря Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина.