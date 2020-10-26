Владимир Путин установил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Президент России Владимир Путин установил звание «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Установить почетное звание „Заслуженный судебный пристав Российской Федерации“», — процитировало фрагмент указа ИА RNS.

Из документа следует, что почетное звание присваивается за личные заслуги в организации конкретного порядка деятельности Конституционного, Верховного, Арбитражного судов, а также судов общей юрисдикции.

Также звания будут удостоены приставы за личные заслуги в организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также в обеспечении федерального госконтроля за деятельностью юридических лиц.