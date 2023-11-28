Власть 28 ноября 2023, 17:06 Владимир Путин раскрыл смысл фразы «быть русским» Президент Путин: без русских как этноса не может быть России РИА «Новости»

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Без русских как этноса не может быть России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора.

«В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность, это просто факт», — подчеркнул глава государства.

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Он также добавил, что быть русским — это в первую очередь нести ответственность за сбережение страны. Именно в этом заключается истинный патриотизм русского человека, который может чувствовать себя свободным, если свободны его дети и Отечество, добавил президент.

На этом фоне должно быть понятно, что власть в России не должна обслуживать чужие, иностранные интересы, заключил Путин.

Страна всегда боролась не только за свой суверенитет, напомнил российский лидер. Россия также выступала за свободу всего мира.