28 ноября 2023, 17:06
Владимир Путин раскрыл смысл фразы «быть русским»
Президент Путин: без русских как этноса не может быть России
Без русских как этноса не может быть России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора.
«В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность, это просто факт», — подчеркнул глава государства.
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Он также добавил, что быть русским — это в первую очередь нести ответственность за сбережение страны. Именно в этом заключается истинный патриотизм русского человека, который может чувствовать себя свободным, если свободны его дети и Отечество, добавил президент.
На этом фоне должно быть понятно, что власть в России не должна обслуживать чужие, иностранные интересы, заключил Путин.
Страна всегда боролась не только за свой суверенитет, напомнил российский лидер. Россия также выступала за свободу всего мира.
Россия
Владимир Путин
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