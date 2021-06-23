Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Сообщается, что разговор был предложен кубинской стороной, написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президенты обсудили возможность двустороннего сотрудничества и актуальную международную повестку. Путин поделился с Диас-Канелем впечатлениями от встречи с Байденом в Женеве.

Кубинский президент выразил «чувства поддержки и солидарности» в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны и отметил, что Куба хранит память о подвиге советского народа.