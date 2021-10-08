Владимир Путин провел день рождения с телефоном в руке

Президент России Владимир Путин провел свой день рождения с телефонной трубкой в руке, обсуждая важные для страны вопросы. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА «Новости».

Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября, ему исполнилось 69 лет. Дмитрий Песков рассказал, что основную часть дня российский лидер говорил по телефону, но поздравления занимали лишь малую часть входящих звонков — гораздо больше президент обсуждал вопросы международных отношений и темы, касающиеся проблем в регионах.

«Конечно же, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы», — уточнил пресс-секретарь.

В остальном у президента был обычный рабочий день: прошло совещание постоянных членов Совета безопасности, на котором, разумеется, тоже звучали поздравления.

По поводу праздничного вечера Песков высказался уклончиво и напомнил, что у президента тоже должно быть личное пространство.

«Конечно же, его поздравляли родные и близкие», — добавил Дмитрий Песков.