Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России. Свой выбор он сделал на одном из участков в Москве.

Путин отдал голос на избирательном участке № 2151, который размещен в Российской академии наук. Там президент России традиционно голосует во время любых выборов.

1 июля стало последним и основным днем в рамках всероссийского голосования по поправкам к Конституции нашей страны. Всего оно длилось семь дней.

Из-за сложной эпидемической обстановки в России из-за коронавируса на всех избирательных участках усилили меры безопасности, чтобы никто из голосующих не заразился. Россияне могут воспользоваться одноразовыми ручками, антисептиками, а голосовать можно только в масках.

Кроме того, в двух регионах страны заранее предусмотрели онлайн-голосование, оно завершилось накануне. Отдать свои голоса по интернету могли жители Москвы и Нижнего Новгорода.