Власть 18 сентября 2023, 18:09 Владимир Путин продлил действие указа об ответных санкциях до конца 2024 года Путин продлил действие указа об ответных мерах на антироссийские санкции Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года действие указа об ответных мерах на антироссийские санкции. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Речь идет о российском продовольственном эмбарго, введенном в ответ на международные ограничения еще в 2014 году. Тогда некоторые государства выдвинули санкции против России из-за присоединения Крыма.

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Евросоюз может представить 12-й пакет ограничений в отношении РФ в первой половине октября или на саммите ЕС — США. Предполагается, что санкции будут включать шаги по ограничению способности России обходить санкции Евросоюза через третьи страны.

Путин ранее заявил, что Россия выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление и санкционный натиск со стороны элит западного блока, сообщил RT.