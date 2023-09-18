18 сентября 2023, 18:09
Владимир Путин продлил действие указа об ответных санкциях до конца 2024 года
Путин продлил действие указа об ответных мерах на антироссийские санкции
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года действие указа об ответных мерах на антироссийские санкции. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Речь идет о российском продовольственном эмбарго, введенном в ответ на международные ограничения еще в 2014 году. Тогда некоторые государства выдвинули санкции против России из-за присоединения Крыма.
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Евросоюз может представить 12-й пакет ограничений в отношении РФ в первой половине октября или на саммите ЕС — США. Предполагается, что санкции будут включать шаги по ограничению способности России обходить санкции Евросоюза через третьи страны.
Путин ранее заявил, что Россия выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление и санкционный натиск со стороны элит западного блока, сообщил RT.
Санкции
Владимир Путин
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