Владимир Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа звание гвардейской

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного звания гвардейской. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в тексте документа.

Путин постановил впредь именовать военное формирование 24-я отдельной гвардейской бригадой специального назначения. Указ вступил в силу с момента подписания.

Военнослужащие 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа принимали участие в боевых действиях в ряде горячих точек, в том числе в Чечне и Сирии.

В апреле Путин присвоил такие же звания 64-й отдельной мотострелковой бригаде и 121-му полку бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, а в марте — 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота.