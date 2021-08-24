Владимир Путин предложил запретить банкам снимать социальные выплаты с карт в счет долгов

Президент России Владимир Путин предложил запретить списание долгов по кредитам из те средств, которые россияне получают через социальные выплаты. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление глава государства сделал во время съезда партии «Единая Россия».

«Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания специальных выплат и пособий по исполнительному производству», — сказал президент.

Путин напомнил, что в этом году всем семьям с детьми школьного возраста полагается по 10 тысяч рублей к началу учебного года. Большинство родителей уже успели получить эту выплату. Президент подчеркнул, что деньги, предназначенные для детей, совершенно недопустимо снимать в счет каких-либо долгов. Он отметил, что указами президента этот момент регулируется, но в законе и тем более в банковской практике вся эта система до сих пор не отлажена.

«Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной Думы», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин обратился к руководителям банков с просьбой выполнить все президентские указы, которые призваны до появления новых законов заполнить белые пятна в этой области.

Владимир Путин также отметил, что в последнее время уровень безработицы в России продолжает снижаться. Тем не менее, президент подчеркнул, что россиянам нужно оказывать больше помощи в трудоустройстве.