Власть 30 декабря 2023, 07:42 Владимир Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом. Его сообщение процитировала правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

«Рассчитываю, что мы продолжим тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах», — обратился Путин к Бердымухамедову.

Он отметил, что отношения двух стран в 2023 году продолжили развиваться по пути углубленного стратегического партнерства, «содержательного политического диалога». Сотрудничество продолжилось в торгово-экономической, научно-технической и других сферах и приносило хорошие результаты.

Российский лидер пожалел туркменскому коллеге и его родным здоровья и успехов, а жителям его страны — процветания и благополучия.

Ранее, в сентябре, Владимир Путин также отмечал, что Россия придает большое значение стратегическому партнерству с Туркменистаном.