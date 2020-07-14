Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии

«Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на Европейском континенте», — процитировали в пресс-службе российского лидера.

Президент РФ выразил уверенность, что в дальнейшем государства продолжат совместную работу по различным важным для обеих сторон вопросам.