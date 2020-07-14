facebook_pixel
    14 июля 2020, 16:04

    Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии

    Полина Петрова

    Президент России Владимир Путин поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником страны, Днем взятия Бастилии, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.
    Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии

    «Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на Европейском континенте», — процитировали в пресс-службе российского лидера.

    Президент РФ выразил уверенность, что в дальнейшем государства продолжат совместную работу по различным важным для обеих сторон вопросам.