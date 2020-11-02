Владимир Путин потребовал у Роскосмоса отчет за просрочку важных проектов

Владимир Путин потребовал у руководства Роскосмоса утвердить программу развития ракетно-космической отрасли. В компании до сих не сделали это, хотя сроки уже прошли.

Также президент поручил руководству Роскосмоса отчитаться, почему затянули с утверждением программы развития. Кроме того, они должны доложить Путину, как решается вопрос с финансированием.

«Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта „Сфера“, а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС», — сказал Владимир Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли. Его слова приводит ТАСС.

Также президент призвал Роскосмос наладить государственно-частное партнерство, привлекать внебюджетные и заемные средства, но только осторожно. Государственные же средства нужно направлять на реализацию главных целей развития отрасли.

Ранее стало известно, что Роскосмос потратит на модификацию ракеты «Ангара» 20 миллиардов рублей. Так ученые планируют увеличить ее грузоподъемность.