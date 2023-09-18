Власть 18 сентября 2023, 16:41 Владимир Путин поручил гарантировать исполнение всех соцобязательств в бюджете Путин: новый бюджет должен гарантировать исполнение всех соцобязательств Пресс-служба Кремля

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Федеральный бюджет на следующие три года должен гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед людьми. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по этой теме.

Новый бюджет необходимо просчитать исходя из общегосударственных приоритетов, национальных интересов, а также стратегических и текущих планов во всем ключевым направлениями, отметил российских лидер.

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«Прежде всего, нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — подчеркнул президент.

По его словам, правительство России уже провело колоссальную работу. Проект бюджета подготовлен — он получился сбалансированным.

Путин также указал на завершение этапа восстановления российской экономики. Страна выдержала беспрецедентное внешнее давление и санкционный натиск правящих элит в западном блоке.