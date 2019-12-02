Владимир Путин подписал закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Закон, подписанный президентом, вносит изменения в ФЗ «О защите прав потребителей».

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин», — говорится в законе.

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Перечень гаджетов, для которых отечественное ПО обязательно, должно установить правительство России. В пояснительной записке предполагалось, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ. Запрет начнет действовать с 1 июля 2020 года. Ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. 21 ноября его приняли в Госдуме, 25-го он был одобрен в Совете Федерации.