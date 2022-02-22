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    22 февраля 2022, 15:36

    Владимир Путин отверг обвинения в восстановлении Российской империи

    Владимир Путин прокомментировал обвинения в восстановлении Российской империи

    Оксана Кириллова

    Президент России Владимир Путин опроверг спекуляции о том, что Россия якобы намеревается восстановить себя в границах Российской империи. Заявление прозвучало во время переговоров Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

    Владимир Путин отверг обвинения в восстановлении Российской империи

    «Это абсолютно не соответствует действительности», — привела слова президента Lenta. Глав государства отметил, что предвидел подобные обвинения на фоне признания суверенитета ЛНР и ДНР.

    По словам Владимира Путина, после распада СССР Россия признала новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.

    Документы о признании независимости президент подписал вечером 21 февраля. Ранее в тот же день с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик к Путину обратились лидеры этих территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

    Владимир Путин поручил Министерству обороны поддержать мир на территориях ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия ввода войск РФ в республики.