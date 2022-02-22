Владимир Путин отверг обвинения в восстановлении Российской империи

Президент России Владимир Путин опроверг спекуляции о том, что Россия якобы намеревается восстановить себя в границах Российской империи. Заявление прозвучало во время переговоров Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — привела слова президента Lenta. Глав государства отметил, что предвидел подобные обвинения на фоне признания суверенитета ЛНР и ДНР.

По словам Владимира Путина, после распада СССР Россия признала новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.

Документы о признании независимости президент подписал вечером 21 февраля. Ранее в тот же день с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик к Путину обратились лидеры этих территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Владимир Путин поручил Министерству обороны поддержать мир на территориях ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия ввода войск РФ в республики.