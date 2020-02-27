Владимир Путин объявил об отсутствии у него двойника

Давнишний миф развеян: президент Владимир Путин объявил, что у него нет двойника и никогда не было. Так он прокомментировал популярный запрос в поисковиках «Путин двойник доказательства». Вот только доказательства Путин не представил.

В интервью ТАСС Путин сказал категоричное «нет» на вопрос о том, есть ли у него двойники. В то же время глава государства признал, что такая возможность рассматривалась в начале «нулевых».

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал Путин в интервью.

Президент подтвердил, что в это время обсуждалась возможность отправлять двойника в места, где есть опасность, чтобы он «появлялся там».

Президент дал интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Это уже пятая серия интервью. До этого Путин рассказал, как Михаил Мишустин стал премьер-министром и как Александр Кудрин и Герман Греф пытались экономить на крупных проектах. Он также уже прокомментировал отношения Москвы и Киева, национальные проекты и задержания на несанкционированных акциях в Москве летом 2019 года.