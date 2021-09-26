Владимир Путин назвал электронное голосование удобным для россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что электронное голосование — это очень удобный способ отдать свой голос за кандидата. Российский лидер отметил, что поначалу такой формат вызывал много вопросов, но стало ясно: именно дистанционное голосование будет максимально комфортным.

По словам президента, были люди, которые предупреждали: электронным голосованием могут воспользоваться слишком разные силы. Как минимум не те, которые поддерживают «Единую Россию». Но Владимир Путин решил прислушаться к тем, кто говорил об удобстве для избирателей.

«Я прислушался к тем, кто сказал, что это неизбежно и удобно для людей. И мы сделаем всё, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно», — сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

Как сообщили «Известия», Путин также отметил: технический прогресс в современном мире остановить невозможно, и он касается в том числе организации выборов. Недовольными электронным голосованием остались, в основном, те, кому в целом не понравился результат.

В целом российский лидер счел, что прошедшие в России выборы в Государственную думу оказались легитимными и открытыми. Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщал, что специалисты подтвердили: все данные по онлайн-голосам жителей столицы оказались расшифрованы правильно.