Владимир Путин и Никол Пашинян встретятся в Москве

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в российской столице в среду, 7 апреля. Они обсудят проблемы в Нагорном Карабахе, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом», — процитировала пресс-службу «Газета.ru».

Помимо темы Нагорного Карабаха, будет обсужден вопрос решения имеющихся в регионе проблем. Речь пойдет о восстановлении экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Отмечается, что разговор об интеграционных процессов коснется темы перспектив партнерства России и Армении.