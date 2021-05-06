Владельцев предприятий обяжут нести ответственность за последствия экологических катастроф

Российский кабмин разрабатывает законопроект о том, что собственники промышленных предприятий должны нести ответственность за ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду. Совещание по этому вопросу провела зампред правительства Виктория Абрамченко.

«Регулирование станет практически новой вехой в экологической истории страны. Мы должны поменять сознание, при котором можно было просто бросить свое предприятие с опасными отходами и возложить бремя ликвидации на плечи налогоплательщиков. Переходим к практическому применению принципа „намусорил — убери за собой“», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Зампред отметила, что законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые бы позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В документе устанавливается положение по окраске экологических платежей, о которой сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По словам Абрамченко, теперь бизнесмены не смогут уходить от ответственности через фирмы-однодневки. Если отчуждение проблемных предприятий произойдет более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, то новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же менее чем за пять лет, то владелец, помимо финансового обеспечения, обязан иметь план по ликвидации, на которую получено положительное заключение экологической экспертизы.

«Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает „сложный“ объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать. К сожалению, мы сталкивались с такими прецедентами. Их нельзя допустить в будущем», — подчеркнула зампред.

Проект закона будет внесен в Госдуму в ближайшее время.