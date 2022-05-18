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    18 мая 2022, 04:32

    Владельцев мощных электросамокатов предложили заставить сдавать на права

    Сенатор Башкин: в России необходимо ввести права для водителей мощных электросамокатов

    Полина Созыкина

    Права для владельцев мощных электросамокатов предложили ввести в России. С таким предложением выступил сенатор Совфеда Александр Башкин, сообщило РИА «Новости». Это необходимо для обеспечения безопасности участников движения и снижения числа аварий с таким транспортным средством.

    Владельцев мощных электросамокатов предложили заставить сдавать на права

    «Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — заявил агентству Башкин

    Эти требования должны касаться владельцев тех средств индивидуальной мобильности, которые могут нанести существенный вред в случае аварии. Для этого нужно определить, до какого веса и мощности самокат безопасен, а с какого — является угрозой и может нанести значительный урон, отметил сенатор.

    После введения прав на самокаты должно последовать введение ответственности за нарушение ПДД, подчеркнул Башкин. Он отметил, что это необходимо для снижения травматизма с участием самокатов, число которых на улицах неуклонно растет.