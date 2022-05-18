Владельцев мощных электросамокатов предложили заставить сдавать на права

Права для владельцев мощных электросамокатов предложили ввести в России. С таким предложением выступил сенатор Совфеда Александр Башкин, сообщило РИА «Новости». Это необходимо для обеспечения безопасности участников движения и снижения числа аварий с таким транспортным средством.

«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — заявил агентству Башкин

Эти требования должны касаться владельцев тех средств индивидуальной мобильности, которые могут нанести существенный вред в случае аварии. Для этого нужно определить, до какого веса и мощности самокат безопасен, а с какого — является угрозой и может нанести значительный урон, отметил сенатор.

После введения прав на самокаты должно последовать введение ответственности за нарушение ПДД, подчеркнул Башкин. Он отметил, что это необходимо для снижения травматизма с участием самокатов, число которых на улицах неуклонно растет.