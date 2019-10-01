  • Владельцев частного детского сада наказали за связывание детей пеленками

    01 октября 2019, 21:46

    Анастасия Кукова

    К четырем годам колонии, штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому и лишению права заниматься образовательной деятельностью сроком на три года приговорил суд семейную пару, организовавшую частный детский сад.
    Владельцев частного детского сада наказали за связывание детей пеленками

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    Как сказано в сообщении Следственного комитета Астраханской области, детей в это дошкольном учреждении связывали пеленками. Следователи установили, что в организованном супружеской парой частном детсаду не было квалифицированного персонала. При этом родители ежемесячно платили за пребывание в нем 3,5 тысячи рублей.

    «Астраханцы, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения», — сказано в сообщении СК.

    Следователи допросили более 50 человек, из которых 33 были признаны потерпевшими. Была проведена кропотливая работа, усложненная тем, что не все малолетние потерпевшие в силу возраста могла дать показания. Тем не менее, был проведен ряд экспертиз, осмотрено место происшествий и изъяты вещественные доказательства.

    Советский суд Астрахани признал супругов виновными в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних. Мужа и жен приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

    Они будут оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый и лишатся права заниматься образовательной деятельностью сроком на три года.