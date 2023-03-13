Власть 13 марта 2023, 17:11 Владельцам иностранных счетов закроют доступ к гостайне Пискарев заявил о закрытии доступа к гостайне владельцам счетов в зарубежных банках Unsplash

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Законопроект о новых правилах доступа к государственной тайне внесли на рассмотрение в Госдуму. Один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил, что ограничения коснутся владельцев счетов в зарубежных банках, а также их родственников.

Доступ к государственной тайне не откроют и россиянам, которые владеют недвижимостью за рубежом, и тем, кто использует иностранные финансовые инструменты.

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«Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», — привел заявление Пискарева ТАСС.

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Депутат добавил, что внесенный законопроект предусматривает послабление для выезда из России допущенных к государственной тайне, если для этого есть гуманитарная причина. К примеру, смерть родственника или необходимость прохождения срочного лечения.

Поправки внесут в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из России и въезда в Россию».