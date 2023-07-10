Власть 10 июля 2023, 15:08 Владельца Global Spirits Черняка внесли в перечень террористов Росфинмониторинг внес главу холдинга Global Spirits Евгения Черняка в перечень террористов Викимедиа

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Владельца холдинга Global Spirits (компания-производитель водок «Хортица» и «Первак») Евгения Черняка* внесли в перечень экстремистов и террористов. Список обновили специалисты Росфинмониторинга.

Данные обновили 10 июля. В перечне оказался украинский бизнесмен.

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«Черняк* Евгений Александрович, 12.04.1969 года рождения, город Запорожье, Украина (место рождения — прим. ред.)», — следует из документа.

В начале июля СК России объявил предпринимателя в розыск. Черняка* обвинили в финансировании террористической деятельности. Следователи установили, что с февраля по апрель 2022 года бизнесмен и другие лица перечислили бойцам ВСУ и других украинских вооруженных формирований более 500 миллионов рублей. Средства предназначались для осуществления террористической деятельности на территории России. По данным ведомства, в июне 2023 года Евгений Черняк* купил и поставил украинским военным предназначенные для ведения боевых действий товары. На эти цели он потратил более 90 миллионов рублей. Силовики устанавливают местонахождение предпринимателя.

* Включен в перечень экстремистов и террористов.