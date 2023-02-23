Власть 23 февраля 2023, 14:39 Включая Одессу и Киев. Путин возложил гвоздики к тумбам городов-героев Президент Путин возложил гвоздики к тумбам городов-героев в Александровском саду РИА «Новости»

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В Александровском саду состоялось возложение цветов к тумбам городов-героев, сообщил ТАСС. Президент Владимир Путин оставил красные гвоздики и у постаментов Киева и Одессы.

Глава государства возложил цветы к тумбам в честь Сталинграда, Киева, Минска, Одессы, Смоленска и других. Владимир Путин поклонился каждому постаменту, а после оставил цветы и у стелы городов воинской славы.

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В День защитника Отечества президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а потом пообщался с ветеранами боевых действий. Путин обратил внимание, что на мероприятии присутствовали молодые люди. Он подчеркнул, что за Россией не только правда, но и будущее.

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У главы государства поинтересовались, могут ли покинувшие поле боя до вхождения в состав России ополченцы Донбасса получить статус ветеранов боевых действий. Владимир Путин ответил, что эти люди защищали свою Родину, поэтому власти наделят их таким статусом.

Ранее президент поздравил с 23 Февраля всех жителей страны. Он пообещал, что армия будет получать самую современную технику для защиты России.