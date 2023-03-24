Власть 24 марта 2023, 09:00 «Вклад существенный». Депутат ГД отметил роль Подмосковья в стабилизации макроэкономики России Депутат ГД Панин: Подмосковье внесло существенный вклад в стабилизацию макроэкономики РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках отчета о проделанной работе в 2022 году заявил, что «сила России в ее регионах». Депутат Госдумы от Московской области, первый зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин рассказал об их роли в стабилизации макроэкономики и импортозамещения.

В составе Российской Федерации 89 субъектов. Для новых регионов проработали и приняли ряд документов для их интеграции в правовое, экономическое и социальное поле.

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«Безусловно, федеральный центр определяет региональную политику, отправные задачи, но реализация программ, работа с муниципалитетами, бизнесом и напрямую с людьми входит в зону ответственности субъектов», — отметил депутат.

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Панин отметил, что Московская область внесла существенный вклад в стабилизацию макроэкономики и импортозамещение страны. По итогам года в регионе реализовали 462 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 475 миллиардов рублей.

Мишустин в своем докладе уделил особое внимание программе социальной газификации, которая теперь стала бессрочной.

«В Подмосковье блага исполнения этой программы ощутили порядка 300 тысяч жителей», — отметил депутат.

В рамках государственной программы строительства в 2023 году в Московской области построят и модернизируют 176 социальных объектов, в регионе появится 27 школ на почти 18 тысяч мест.