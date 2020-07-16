Вячеслав Духин станет зампредом правительства Подмосковья

Министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Вячеслав Духин займет должность зампреда регионального правительства. Его кандидатуру выдвинул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мособлдума согласовала назначение Духина на указанный пост. Об этом говорится в постановлении, поступившем в распоряжение «360».

«Согласовать назначение Духина Вячеслава Вячеславовича на должность заместителя председателя правительства Московской области», — отмечено в документе.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время онлайн-заседания нижней палаты регионального парламента провел открытое голосование, попросив коллег высказаться за или против предложенной кандидатуры.

«За 41, против ноль, воздержались ноль. Решение принято», — огласил Брынцалов сделанный выбор.

Глава Мособлдумы поздравил Вячеслава Духина с избранием на должность заместителя председателя правительства Подмосковья и пожелал ему успехов в достижении результатов, «которые ставит губернатор Московской области».

В прошлом Духин работал на ВГТРК, РЕН ТВ, был генеральным директором АО «Телеканал 360», замгенерального директора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора». С марта 2020 года возглавил главное управление социальных коммуникаций Подмосковья в должности министра.