Вячеслав Духин станет зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума согласовала назначение Духина на указанный пост. Об этом говорится в постановлении, поступившем в распоряжение «360».
«Согласовать назначение Духина Вячеслава Вячеславовича на должность заместителя председателя правительства Московской области», — отмечено в документе.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время онлайн-заседания нижней палаты регионального парламента провел открытое голосование, попросив коллег высказаться за или против предложенной кандидатуры.
«За 41, против ноль, воздержались ноль. Решение принято», — огласил Брынцалов сделанный выбор.
Глава Мособлдумы поздравил Вячеслава Духина с избранием на должность заместителя председателя правительства Подмосковья и пожелал ему успехов в достижении результатов, «которые ставит губернатор Московской области».
В прошлом Духин работал на ВГТРК, РЕН ТВ, был генеральным директором АО «Телеканал 360», замгенерального директора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора». С марта 2020 года возглавил главное управление социальных коммуникаций Подмосковья в должности министра.