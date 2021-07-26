Мишустин приедет с рабочим визитом на Дальний Восток

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 июля отправится с рабочим визитом на Дальний Восток и в Сибирь. Поездка продлится в течение трех дней, сообщила пресс-служба правительства.

В первый день поездки Мишустин приедет в Сахалинскую область. Там запланировано посещение Южных курил, в частности острова Итуруп. На следующий день премьер отправится в Южно-Сахалинск.

«В Южно-Сахалинске председатель правительства в рамках поручения президента проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Еще премьер встретится с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Также Мишустин ознакомится с ходом строительства нескольких объектов в регионе. После этого он отправится в Хабаровский край и Иркутскую область. Во время поездки на Дальний Восток Мишустина будут сопровождать министры и заместитель председателя правительства.

В прошлый раз премьер-министр ездил на Дальний Восток летом 2020 года. Тогда он успел побывать на Чукотке, Камчатке, в Амурской и Магаданской областях.