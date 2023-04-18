Власть 18 апреля 2023, 18:35 Визит Путина в ЛНР подтвердил серьезную вовлеченность президента в ход спецоперации — Пасечник Врио главы ЛНР Пасечник: визит Путина в ЛНР говорит о вовлеченности президента в ход СВО РИА «Новости»

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Приезд российского лидера Владимира Путина в ЛНР подтвердил глубокую вовлеченность президента в процесс спецоперации. Об этом заявил врио главы региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что визиты Путина в новые регионы становятся регулярной практикой.

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«Он стремится лично увидеть ситуацию „как она есть“. Это подход, позволяющий максимально быстро узнать любые проблемы и реагировать на них. И его необходимо брать как образец руководителям всех уровней», — сказал Пасечник.

Он также поблагодарил президента за внимание и чуткое отношение к тем, кто защищает родину, отметив, что поданный Путиным пример вдохновляет всех работать и поддерживать бойцов на фронте.

Ранее в пресс-службе главы государства рассказали, что сегодняшние поездки президента в штаб Нацгвардии «Восток» и в штаб группировки войск «Днепр» не планировали заранее.

Это уже второй визит Путина в новые регионы в этом году. В середине марта он посетил Мариуполь.