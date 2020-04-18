Виза оставшихся в России иностранцев автоматически продлят до 15 июня

Такой указ подписал президент России Владимир Путин 18 апреля. С 15 марта по 15 июня этого года приостанавливается течение сроков временного и постоянного пребывания в стране.

Такое же правило распространяется и на учет по месту пребывания или регистрацию по месту жительства. «Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, срок действия документов, который истекает в указанный период, продлевается автоматически. К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты» — отметили в МВД

Ранее сообщалось, что многие страны задумались о введении после окончания пандемии «иммунного паспорта», свидетельствующего об отсутствии коронавируса в организме.