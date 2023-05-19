Власть 19 мая 2023, 18:28 Вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова выдвинули на выборы мэра Москвы Партия «Новые люди» выдвинула вице-спикера ГД Даванкова кандидатом в мэры Москвы РИА «Новости»

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Партия «Новые люди» выбрала своего кандидата на выборах мэра Москвы — им стал заместитель спикера Госдумы Владислав Даванков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Наш кандидат в мэры Москвы — Владислав Даванков», — заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на конференции партии.

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Выборы мэра состоятся в Единый день голосования, 10 сентября. Власти планируют потратить на это примерно 1,26 миллиарда рублей.

Кандидатом от «Единой России» будет действующий глава города Сергей Собянин. В первый раз он стал мэром столицы в 2010-м указом президента Владимира Путина, а затем — в 2013 и 2018 годах — самовыдвигался.

По данным социологов, больше половины избирателей будут голосовать на выборах мэра онлайн.