Вице-спикер Госдумы рассказал, как реализовать выдачу прав в 14 лет

Союз автошкол поднял вопрос о введении уроков вождения в общеобразовательных школах. Вице-спикер Госдумы прокомментировал возможность введения такой практики.

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По его словам в таких условиях водительское удостоверение можно будет выдавать уже в 14 лет, но ребенок должен будет вести автомобиль в присутствии взрослого. Кроме того, автомобиль должен быть «оборудован какими-то специальными средствами безопасности движения».

«Современный мир развивается куда быстрее. И поверьте, дети 14–16 лет XXI века очень сильно отличаются от детей 14–16 лет прошлого века. Они уже спокойно могут управлять автомобилем, кататься на мотоцикле. Кроме того, посмотрите, сколько сейчас различных видов транспорта, о которых раньше никто и подумать не мог: скутеры, самокаты, электромашины, багги… При этом у нас многие моменты, связанные с выдачей того же водительского удостоверения, корнями — из советского прошлого: возраст, другие различные критерии. Я думаю, что можно и нужно двигаться навстречу прогрессу», — заявил Лебедев.

По его мнению, урок вождения будет самым востребованным и посещаемым в школах.

Вице-спикер Госдумы также отметил, что с 16 лет можно было бы разрешить подросткам ездить без контроля со стороны взрослого.

Лебедев отметил, что средства на необходимое для обучения школьников вождению могут быть выделены из федерального бюджета. При этом будут сокращены расходы на какие-то другие статьи.