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    15 ноября 2020, 23:48

    Вице-спикер Госдумы выступил против закона об изъятии детей в 24 часа по решению суда

    Анатолий Минкин

    Законодательная норма, когда у родителей в течении 24 часов могут отобрать ребенка без каких-либо доказательств угрозы его жизни в России существовать не может. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
    Вице-спикер Госдумы выступил против закона об изъятии детей в 24 часа по решению суда

    Он подчеркнул, что намерен не допустить принятие этого законопроекта.

    «Выступая защитниками прав детей его авторы пытаются предпринять очередную попытку внедрения в России ювенальных механизмов», — заявил Толстой. По его словам, авторы законопроекта предложили без каких-либо доказательств вины родителей в течении 24 часов по решению суда изымать детей из семьи.

    «На случай, если совершено преступление, есть Уголовный кодекс: почему-то в него авторы законов о шлепках, о семейно-бытовом насилии и вот теперь об отобрании детей совсем не верят», — подчеркнул вице-спикер.

    Толстой отметил, что вмешательства в дела семьи — это крайняя мера, которая требует строгого регулирования. В предлагаемом законопроекте формулировки угрозы жизни и здоровью ребенка прописаны размыто, что делает документ социально-опасным.

    «Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем все, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна», — подытожил Петр Толстой.

    Законопроект об изъятии детей из семьи по решению суда в течении 24 часов подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Авторы указали, что этот порядок будет соответствовать новой норме Конституции.

    В документе говорится, что районные суды в 24 часа с момента поступления заявления от органов опеки или полиции смогут выносить решение по изъятию детей из семьи. В исключительных случаях, когда есть опасность жизни ребенка, органы опеки в сопровождении полицейских могут забрать его, составив акт с указанием всех обстоятельств дела.

    Авторы отметили, что сегодня в России действует административный порядок, прописанный в Семейном кодексе. Изъять ребенка могут органы опеки по решению местных властей.

    «Многолетняя практика свидетельствует о произвольном вмешательстве органов власти в дела семьи, от чего страдают как дети, так и родители», — говорится в пояснительной записке.

    Как сообщило РИА «Новости», комитет Госдумы по госстроительству и законодательной деятельности рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.