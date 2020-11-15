Вице-спикер Госдумы выступил против закона об изъятии детей в 24 часа по решению суда

Он подчеркнул, что намерен не допустить принятие этого законопроекта.

«Выступая защитниками прав детей его авторы пытаются предпринять очередную попытку внедрения в России ювенальных механизмов», — заявил Толстой. По его словам, авторы законопроекта предложили без каких-либо доказательств вины родителей в течении 24 часов по решению суда изымать детей из семьи.

«На случай, если совершено преступление, есть Уголовный кодекс: почему-то в него авторы законов о шлепках, о семейно-бытовом насилии и вот теперь об отобрании детей совсем не верят», — подчеркнул вице-спикер.

Толстой отметил, что вмешательства в дела семьи — это крайняя мера, которая требует строгого регулирования. В предлагаемом законопроекте формулировки угрозы жизни и здоровью ребенка прописаны размыто, что делает документ социально-опасным.

«Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем все, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна», — подытожил Петр Толстой.

Законопроект об изъятии детей из семьи по решению суда в течении 24 часов подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Авторы указали, что этот порядок будет соответствовать новой норме Конституции.

В документе говорится, что районные суды в 24 часа с момента поступления заявления от органов опеки или полиции смогут выносить решение по изъятию детей из семьи. В исключительных случаях, когда есть опасность жизни ребенка, органы опеки в сопровождении полицейских могут забрать его, составив акт с указанием всех обстоятельств дела.

Авторы отметили, что сегодня в России действует административный порядок, прописанный в Семейном кодексе. Изъять ребенка могут органы опеки по решению местных властей.

«Многолетняя практика свидетельствует о произвольном вмешательстве органов власти в дела семьи, от чего страдают как дети, так и родители», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщило РИА «Новости», комитет Госдумы по госстроительству и законодательной деятельности рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.